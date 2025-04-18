Erzurum'da Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Yapıldı

Erzurum\'da Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması' Türkiye Finali, Erzurum'da gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 16 öğrenci yarıştı ve dereceye girenler ödüllerini aldı.

18.04.2025 09:05  Güncelleme: 09:08
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Türkiye genelindeki İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Türkiye Finali, bu yıl Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde lise kategorisinde 8 farklı bölgeden 8 öğrencinin, ortaokul kategorisinde ise yine 8 farklı bölgeden 8 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, idareci, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilen programda ortaokul kategorisinde 8, lise kategorisinde 8 olmak üzere toplam 16 öğrenci yarıştı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin'in başkanlığını yaptığı ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri Sedat Aydınlı, Fatih Okumuş, Osman İyişenyürek ve İl Müftüsü Rüstem Can'ın seçici kurul üyeliğini oluşturduğu yarışmanın sonunda;Ortaokul Kategorisinde: Osman Halil, Aras Porsuk ve Ahmet Aşkın; Lise Kategorisinde ise Berat Gürbüz, Selahaddin Benli ve Hamza Güllü dereceye giren öğrenciler oldu.

Dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrencilere ödülleri Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Yapıldı - Son Dakika

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