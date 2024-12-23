Erzurum\'da Gençlik Çalıştayı Düzenlendi

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Erzurum'da "Gençlik Politika Belgesi" oluşturulmasına yönelik gençlik çalıştayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere imkanlar sunmak, topluma dahil olmalarını sağlamak ve uluslararası gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için "Gençlik Politika Belgesi" oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Erzurum'da gençlik çalıştayı düzendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezinde "Gençlik Politika Vizyon Çalıştayı"adı altında düzenlenen çalıştaya, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlükleri ve manevi danışmanlar da katıldı. - ERZURUM