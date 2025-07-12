Erzurum\'da Gıda Denetimleri: 568 Kontrol Yapıldı

Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satıcılarına yönelik 568 denetim yapıldı.

Erzurum Valiliği'nce konuyla illi olarak yapılan açıklamada, "İlimizde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik son bir hafta içerisinde 568 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda 4 işletme hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 13 numune alınırken tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünden gelen 16 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM