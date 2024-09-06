Erzurum\'da Gıda İşletmelerine Denetimler Devam Ediyor

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Erzurum'da özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

30.08.2024-06.09.2024 tarihleri arasında Erzurum genelindeki gıda işletmelerinde 328 denetim yapıldı. Bu denetimler neticesinde 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı. Erzurum Valiliği tarafından konu ile alakalı yapılan paylaşımda, "Bu süre içerisinde Alo 174 Gıda Hattına 5 adet şikayet iletilmiş, numune alınmak suretiyle gerekli kontroller yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sürdürülebilir gıdanın arz güvenliği için denetimler devam etmektedir." denildi. - ERZURUM