Erzurum'da Güzellik Salonları ve Kuaförler Pazar Günü Tatiline Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Güzellik Salonları ve Kuaförler Pazar Günü Tatiline Tepki Gösterdi

Erzurum\'da Güzellik Salonları ve Kuaförler Pazar Günü Tatiline Tepki Gösterdi

Erzurum'da faaliyet gösteren güzellik salonları ve kuaför işletmecileri, Ticaret Bakanlığının pazar günleri zorunlu tatil kararına tepki gösterdi. İşletmeciler, bu kararın kendilerini ve pazar günü evlenecek olanları mağdur ettiğini belirterek kararın geri çekilmesini istediler. Ayrıca, pazar günleri kapalı olmalarının ekonomik olarak da kendilerini zor durumda bırakacağını ifade ettiler.

28.07.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da faaliyet yapan güzellik salonları ve kuaför işletmecileri, Pazar günü zorunlu tatili ile alakalı alına karar tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Erzurum'da bulunan kuaför ve güzellik salon işletmecileri bir araya gelerek, bu kararla hem kendilerinin hem de pazar günü evleneceklerin mağdur edildiğini belirttiler.

"Müşteriler de mağdur ediliyor"

Ellerindeki dövizlerle kararı protesto eden salon işletmecileri kararın geri çekilmesini istediler. Toplu olarak açıklama yapan güzellik salonları ve kuaför işletmecilerinden Turan Demir, İsmail Karabulut, Edip Çelik, Demet Sezer, Naciye Akdemir, İsrafil Palulioğlu, İhsan Açıkgöz, Canan Dukel, Serap Erol ve Sinan Sezer; "Tepkimizin nedeni, sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Bizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu kararı kabul etmiyoruz. Erzurum ve bağlı ilçelerde yaklaşık 1.000 adet berber, kuaför ve güzellik salonu bulunmaktadır. Pazar günleri açık olan diğer meslek gurupları gibi bizim de iş yerlerimizi açıp çalışmak doğal ve yasal hakkımızdır. Kaldı ki sektörümüz haftanın bir günü zaten tatil yapıyor. Şehrimizde düğün, nişan ve benzeri etkinliklerin cumartesi ve pazar günleri yapıldığı herkes tarafından bilinmesine rağmen en fazla iş yaptığımız pazar gününün bakanlık kararı ile kapatılması hem bizleri hem de düğün ve nişan yapan müşterilerimizi mağdur etmiştir. Konu ile ilgili sayın valimizden randevu talep ettik, en kısa zamanda kendileri ile görüşüp durumuzun vahametini kendilerine aktaracağız" şeklinde konuştular.

"Esnaf zor duruma düşer"

Şehir merkezindeki kuaför ve güzellik salonları olarak onlarca eleman istihdam ederek ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade eden, güzellik salonları ve kuaför işletmeciler,"Aylık cirolarımızın yüzde kırkını cumartesi ve pazar günleri yapmaktayız. Pazar günleri kapalı olmamız ekonomik olarak da bizleri zor durumda bırakacaktır. Bizleri görmezden gelinerek alınan bu karar vatandaşımızı mağdur etmiş, meslek gurubumuzu da büyük ölçüde zarara uğratmıştır. Federasyonun aldığı karar da usulsüzdür. Kuaförlerin görüşü alınmadan alınan bu karar da yok hükmündedir. Berberler ve Kuaförler Federasyonu usulsüz ve dayanaktan yoksun olarak aldığı bu karara bakanlığın onay vermesi sadece esnafımızın müşkül durumlara düşürecektir. Bu konuda Türkiye genelinde idari yargıya açılan davalara paralel olarak bizler de Erzurum'da Pazar tatilini dava açmak suretiyle yargıya taşıyacağız. Erzurum'da faaliyet gösteren meslektaşlarımızın hiçbiri bu durumu kabul etmemekte, diğer bütün meslek gurupları cumartesi ve pazar günleri iş yerlerini açıp çalışırken bizler de yasal hakkımız olan Pazar gününü evde geçirmek yerine çalışmak istiyoruz. " diyerek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Kuaför, Tatil, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Güzellik Salonları ve Kuaförler Pazar Günü Tatiline Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 16:11:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Güzellik Salonları ve Kuaförler Pazar Günü Tatiline Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement