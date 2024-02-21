Erzurum'da İki Gün Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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Erzurum'da İki Gün Kar Yağışı Bekleniyor

Erzurum\'da İki Gün Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum yarın itibariyle iki gün boyunca kar yağışlı olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek ve rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Meteoroloji, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

21.02.2024 11:41
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Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum yarın itibariyle iki gün kar yağışlı olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günü Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgemiz genelinde, eğimli ve dik yamaçlarda yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dolayı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da İki Gün Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika

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