Erzurum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da yapılan saldırıda hayatını kaybeden İsmail Haniye için Erzurum'da cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ülke genelinde tüm camilerde sala verilmesinin ardından cuma namazı sonrası İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum'da Lala Paşa Camii'nde cuma namazının ardından yoğun katılımla gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami içerisinde kılınan namaza cami bahçesinde namaz kılan vatandaşlar da katıldı. - ERZURUM