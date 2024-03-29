Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Erzurum\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Erzurum Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalar ve alınan kararlar ele alındı.

29.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:47
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Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmet Müdürü Hasan Aykut, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il eylem planlarının faaliyetleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler, mevcut komisyon toplantısı ile alınan kararlar ele alındı.

Vali Yardımcısı Çelik, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Çelik, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut ise toplantı gündeminde ele alınan çalışmalara değindi.

Aykut gündem maddelerini şöyle sıraladı: '5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Kadın Konukevi Açılması, Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bir başvuru mekanizması olan Açık Kapı Birimlerinin bilinirliğinin artırılması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim kurslarında, müftülüklerce yürütülen kurs, panel ve benzeri çalışmalarda ve gençlik merkezleri tarafından yapılan faaliyetler kapsamında, özellikle kadınların bir arada bulunduğu yerlerde, kolluk kuvvetlerince KADES uygulamasının tanıtımı ve yükletilmesi, 3 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimlerinin verilmesi hakkında gerekli planlamaların ve takibinin yapılması, Valiliklerimizce "KADES" ve "Kadına el-kal-ka-maz" benzeri temalı broşür ve afiş, pankartların vatandaşlarımızın yoğun olarak hizmet aldığı kurumlarda bulundurulması, Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlarımızın yoğunlukla bulunduğu alanlarda stant açılması, eğitim verilmesi, broşür dağıtılması, afiş/pankart asılması ve benzeri toplumsal farkındalığı en üst noktaya taşıyacak faaliyetlere ağırlık verilmesi, yapılan çalışmaların görsel içerikleriyle #Kadına Elkalkamaz ve #KADES etiketiyle kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılması Kamuoyu farkındalığını artırmak ve toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen faaliyetlerde yerel medya kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak yürütülen çalışma ve faaliyetler konusunda vatandaşlarımızın haberdar olmasının sağlanması, Spor müsabakalarının öncesi veya devre aralarında seyircilere yönelik basılı ya da görsel materyaller vasıtasıyla farkındalık çalışmalarının yapılması"

İlgi kurumların temsilcileri gündem maddeleri konusunda değerlendirmelerde bulundular. ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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