Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yerel

(ERZURUM)- Son bir haftadır soğuk ve sisli havanın etkili olduğu Erzurum'da, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Son bir haftadır soğuk ve sisli havanın etkili olduğu kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisisi artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman trafikte aksamalara neden olan kar yağışı sonrası başta belediyeler olmak üzere karayolları ve diğer ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokaklarda ve caddelerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araçların donan camları ve kayganlaşan yollar sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da en düşük sıcaklık Tekman İlçesi Hacıömer köyünde eksi 14,2 olarak ölçüldü. Erzurum ve bağlı ilçelerde 15 Aralık Pazar gününe kadar kar yağışı devam edecek.