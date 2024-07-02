Erzurum'da Karnavas Pekmezi üreticileriyle buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Karnavas Pekmezi üreticileriyle buluştu

Erzurum\'da Karnavas Pekmezi üreticileriyle buluştu

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinden olan Karnavas Pekmezi'nin üretiminde emek veren çiftçileriyle bir araya geldi. Kenger, Karnavas Pekmezi'nin coğrafi işaretli olması ve bölge ekonomisi için önemli bir değer olduğunu belirtti. Karnavas Dut Pekmezi, Olur ilçesinde farklı mahallelerde üretilmektedir.

02.07.2024 09:25
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinden olan Karnavas Pekmezi'nin üretiminde emek veren çiftçileri ile Olur bir araya geldi.

Üreticileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, "Çoruh Vadisi'nde bulunan Olur ilçemizde yöreye özgünlük katan dutun yerelde pekmeze dönüştürülme hikayesi bu aylarda bölgenin heyecanlı aktivitelerindendir. Coğrafi işaretli olması ve kendine has özellikleri ile bölge ekonomisi ve tanıtımı için önemli bir değerdir. Erzurum ili farklı iklim özellikleri gösteren ve tarımsal deseni geniş bir ilimizdir. Tarihsel geçmişi tartışılmaz olan ilimizde 55 farklı ürünün coğrafi işaretli olması ve bunların tamamına yakının tarımsal kökenli veya tarımla ilişkili olması bizler için ayrı bir değerdir. Bu günde bu değerlerden soğuk kış günleri için şifa görülen Karnavas Pekmezi'nin sabahın erken saatlerinde başlayan üretim hikayesine izlemek üreticilerimizin emeklerine saygı için buradayız" dedi.

Karnavas Dut Pekmezi için 2005 yılında Ormanağzı Köyü Muhtarlığı Çoğrafi İşaret başvurusunda bulundu ve 2008 yılında Karnavas Dut Pekmezi adı altında coğrafi işaret ve tescil belgesi aldı. Karnavas Dut Pekmezi Olur ilçesinde Ormanağzı (Karnavas) Mahallesi, Taşlıköy Mahallesi, Yeşilbağlar Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi ve Coşkunlar Mahallesi'nde üretim yapılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Karnavas Pekmezi üreticileriyle buluştu - Son Dakika

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