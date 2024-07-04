Erzurum'da Kuaför ve Güzellik Salonlarına Kapanma Kararı - Son Dakika
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Erzurum'da Kuaför ve Güzellik Salonlarına Kapanma Kararı

Erzurum\'da Kuaför ve Güzellik Salonlarına Kapanma Kararı

Erzurum Valiliği, Ticaret Bakanlığının kuaför ve güzellik salonları ile ilgili aldığı kararın uygulamaya girdiğini duyurdu. Karara göre, ülke genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. Erzurum Valiliği, bu kararın il genelinde uygulanmasını ve uygulamaya aykırı hareket edenlere yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

04.07.2024 09:27
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Erzurum Valiliği, Ticaret Bakanlığının kuaför ve güzellik salonları ile ilgili aldığı kararın uygulamaya girdiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının kararına göre ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasının kararlaştırıldığı hatırlatılarak, "Kararın uygulaması 01.07.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu işletmelerin belirlenen günlerde kapalı olmadığının Valiliğimiz tarafından tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca idari yaptırım uygulanacaktır. Valiliğimizce ilimiz genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför(erkek/kadın) ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmalarına (nişan düğün gibi özel günlerin pazar gününe denk gelmesi durumunda bulunduğu ilçe Kaymakamlıklarından veya Ticaret İl Müdürlüğünden izin almak koşuluyla açık olmalarına) ilişkin karar 01.07.2024 tarihi itibarıyla uygulanmasına ve uygulamaya aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 18. maddesinin g bendine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kuaför ve Güzellik Salonlarına Kapanma Kararı - Son Dakika

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