Erzurum'da Mesleki ve Teknik Lise Projesi Toplantısı - Son Dakika
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Erzurum'da Mesleki ve Teknik Lise Projesi Toplantısı

Erzurum\'da Mesleki ve Teknik Lise Projesi Toplantısı
12.06.2026 09:14
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Erzurum'da nitelikli ara eleman yetiştirmek için mesleki ve teknik lise projesi üzerine toplantı yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) toplantı salonunda, Erzurum sanayicisinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve istihdama doğrudan katkı sağlayacak "Mesleki ve Teknik Lise" projesi için kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ETSO Eğitim Komisyonu üyeleri ve ETSO heyeti katıldı.

Ilıca yolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti ETSO Vakfı'na ait olan arsa üzerine inşa edilecek eğitim yuvası, sanayi ve eğitim entegrasyonunu sağlamak üzere projelendiriliyor. Kurulacak teknik lisenin yönetimini Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) oluşturacak.

Başkan Özakalın: "Eğitim ve üretim entegrasyonunu sağlıyoruz"

Toplantı salonunda gerçekleşen görüşmelerde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum sanayisinin en büyük beklentilerinden birinin nitelikli iş gücü olduğunu belirtti. Özakalın, "Mülkiyeti ETSO Vakfı'na ait olan ve Ilıca yolu üzerinde bulunan arsamızda yükselecek bu mesleki ve teknik lise, gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirerek doğrudan üretime dahil edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz temsilcileri ve Eğitim Komisyonumuz ile yaptığımız bu istişare toplantısı neticesinde hazırlayacağımız raporu doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na sunacağız. Kuracağımız ortak yönetim ile sanayimizin güncel ihtiyaçlarını eğitim müfredatıyla harmanlayacağız" ifadelerini kullandı.

ETSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ortak çalışmaları sonucunda, arsamızda kurulacak mesleki ve teknik lisenin niteliğini ve kapasitesini belirleyen detaylar masaya yatırıldı. Toplantı neticesinde alınan kararlar doğrultusunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Mesleki ve Teknik Lise Projesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kubilay Yardımcı Kubilay Yardımcı:
    iyi güzel de bu projelerin sonunda bi sonuç çıkıyo mu çıkmıyo mu bakalım 0 0 Yanıtla
  • Funda Kalaycı Funda Kalaycı:
    vay be erzurum da böyle bi şey oluyo ha ilginç yani meslek eğitimini geliştirmek iyi bir şey de hayvanlar için yapılan projeler de var mı merak ettim neyse umarım güzel olur 0 0 Yanıtla
  • Fulya 35yörük Fulya 35yörük:
    abartmayın şu kadarını yahu ne teknik lise projesi devlet zaten yapması gereken işi yapıyo biz de alkış mı tutalım böyle haberler hiç hoşuma gitmiyo 0 0 Yanıtla
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