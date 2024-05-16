Erzurum\'da Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürün sergisi açıldı

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Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi, Bilişim Teknolojileri ve Kimya alan öğrencilerinin bir sene boyunca derslerde büyük özveri ile çalışıp hazırladıkları ürünler okul binasında sergilendi.

Sergiye İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı ve İlçe protokolü katıldı.

Kurdela kesiminin ardından sergide standlarda bulunan ürünler ve projeler öğrenciler ve öğretmenleri tarafından tanıtıldı.

Ayrıca ilçe merkezindeki bütün okul öncesi öğrencileri sergiye katılarak ürünleri incelediler ve eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Vatandaşlara da açık olan sergi Cuma günü saat 14.00'e kadar açık kalacağı belirtildi. - ERZURUM