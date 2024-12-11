Erzurum'da Öğrenciler Lahmacundan Zehirlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Öğrenciler Lahmacundan Zehirlendi

Erzurum\'da Öğrenciler Lahmacundan Zehirlendi

Yerli Malı Haftası'nda dağıtılan lahmacunlar sonrası 8 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

11.12.2024 17:06
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Erzurum'da 8 öğrenci yedikleri lahmacundan zehirlendi.

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Sabancı İlkokulunda düzenlenen kutlamada dağıtılan lahmacunlardan yiyen öğrenciler, gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye öğrencilerin yöresel yiyeceklerle tanıştırılması amacıyla dağıtılan lahmacunları yiyen öğrencilerden bazıları okul çıkışından sonra evlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler görülünce aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 8 öğrenci tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Öğrenciler Lahmacundan Zehirlendi - Son Dakika

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