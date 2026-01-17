Erzurum'da Sanayi Sitesinde Yangın: 2 Ölü, 6 Yaralı

(ERZURUM) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'unYakutiye ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 6 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olay yerine gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, yetkililerden bilgi alarak, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Bir dizi program nedeniyle Erzurum'da olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Saat 12.30'da yangınla ilgili haber geldi. 5 dakika içinde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Toplamda 30 yangın söndürme aracıyla beraber müdahale edilmiş durumda. İçerde 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alınmış durumda" dedi

Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.