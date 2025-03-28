Erzurum\'da Sosyal Belediyecilik Projesi: 15 Bin Hane ve 7 Bin Ev Temizliği

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5 yılda 15 bin 100 haneye saha çalışması yaptıklarını ve 7 bin ev temizliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Sekmen, Erzurum'a her alanda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime dokunmaya devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçen Yaşlı Destek (YADES) Projesi kapsamında, 65 yaş üstü büyüklerimize ev temizliği, kişisel bakım, sıcak yemek, sağlık hizmetleri ve psikososyal destek sunarak bayram öncesinde de yanlarında olmaya devam ediyoruz. 5 yılda 15 bin 100 haneye saha çalışması yaparak, 7 bin ev temizliği gerçekleştirdik. Şu anda 200 yaşlımız bu hizmetten düzenli olarak faydalanıyor. Gerek sahada gerek ekranlarda Erzurum için çalışmaya, hizmetlerimizi anlatmaya ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM