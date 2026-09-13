Erzurum\'da \'Tekno Çoban\' keçileri drone ile sürüye kattı, menisküs ağrıları geçti

Erzurum'da drone kullanarak 'tek tıkla' sürüsünü yöneten İsmail Akkaş, kendinden oldukça uzakta ve sarp bir kayalara çıkan keçilerini dron ile sürüye kattığını belirterek, "Hayatımı riske sokmadan dronumu kaldırıyor, keçilerimi getiriyorum. Bu sayede menisküs rahatsızlığımda geçti" dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesi'nde çobanlık yapan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, sürüsünü doğada izlediği saksağandan esinlenerek drone ile yönlendirmeye başladı. Günlük hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşan ve "Tekno Çoban" olarak tanınan İsmail Akkaş, takipçileri tarafından beğeni ve güzel yorumlar alıyor. Hayvancılıkla uğraşan İsmail Akkaş, geleneksel çobanlık yöntemlerini teknolojiyle birleştirirken, sürüsünü artık drone ile yönlendirdiğini ifade ederek, "Eskiden peşlerinden saatlerce koşuyordum, şimdi çayımı içerek sürüyü kontrol ediyorum" dedi.

"Hayatımızı riske sokmuyoruz"

Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'nde yaşayan ve çocuk yaştan beri çobanlık yapan İsmail Akkaş, iş yükünü hafifletmek için ilginç bir yönteme başvurduğunu belirterek, "Köyümüzde ata dede mesleğimiz olan koyunculukla uğraşırım. Yaklaşık olarak 8 yıldır evliyim. Bir de iki tane uşağımız var çok şükür.. Yaptığımız iş tabii zor bir iş; köyde yaşamak, köyde hayvancılık, özellikle küçükbaş koyunculuk. Ta ki elimde görmüş olduğunuz bu minnacık cihazı kendi işime, kendi faydama kullanana kadar. Çok zorlanırdık. Davar giderdi, çay ederdik, çayımızı rahat içemezdik. Hayvanlarımız bölünürdü, bir daha gider getirirdik. Ama bu drone sayesinde keçilerim taşın tepesine çıkmış. Dronumu kaldırdım, zaten benim oraya çıkmam imkansız. Taş yuvarlıyorlar, çok tehlikeli bir yerdeydiler. Hayatımı riske sokmadan dronumu kaldırdım, getirdim keçilerimi davarın içine soktum" dedi.

"Menisküs yırtıklarım geçti"

Dron sayesinde hayatını da riske sokmadığını anlatan İsmail Akkaşi "Benim bu dizlerimde menisküs yırtığı vardı. Bunu bütün Türkiye'ye söylemek isterim. Doktorlar dedi ki: "Ameliyat olacaksın, ameliyat olacaksın, ameliyat olacaksın." Yaptığımız işte zaten sürekli koyunların peşinden yürümek, koşmak olduğu için "Ameliyat olacaksın, başka bunun bir yolu yok" dediler. Yıllarca çektim. Elimde gördüğünüz bu teknolojinin sayesinde hem koyunculuk yaptım, işimi yaptım, hem de menisküs yırtığından kurtuldum. Neden? Önceki yürüdüğüm gibi yürümüyorum. Önceki yorulduğum gibi dizlerimi yormuyorum. Oturduğum yerde akşama kadar dronla davarı döndürüyorum. Menisküs yırtıklarım geçti. Yaptığım işe de bakın. Bu arada maşallah deyin arkadaşlar, yoksa drone mrone da kurtarmaz, ayaklarım bir daha kötülenir. Bu şekilde teknolojiyi her zaman kendi faydamıza, insanlığın faydasına, yaptığımız işe adapte ederek kullanırsak, yaptığımız işe göre kullanırsak teknolojinin bize zararını değil faydasını görmüş oluruz. Yoksa "Tek başıma davar gitti yine, gideyim de döndüreyim..." Teknolojiye küsersek kendi geleceğimize küşmüş oluruz arkadaşlar. İlim de yan yana, bilim de yan yana, bunu unutmayın" şeklinde konuştu.