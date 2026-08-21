Erzurum\'da Turizm Eğitimi Projesi Toplantısı Yapıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında, pilot okullarda oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantıları devam ediyor. Projenin ikinci buluşması, Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli eleman hedefi

Okul Müdürü Ayhan Akbulut'un başkanlığında yapılan toplantıya; ETSO Meclis Üyesi Erdal Erdoğan, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, ETSO Turizm Komitesi Başkanı Abdulkadir Ergün ve Okul Müdür Yardımcısı Mesut Tuna katıldı.

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün önemine dikkat çeken Okul Müdürü Ayhan Akbulut, okulun temel vizyonunu anlattı.

Öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimi bir arada aldıklarını belirten Akbulut, yıllık maksimum 60 öğrenci kontenjanıyla butik okul statüsünde eğitim verdiklerini ve öğrencilerin Antalya ile Erzurum'daki otellerde beceri eğitimlerini tamamlayarak sektöre hazırlandıklarını ifade etti.

Ortaklık kültürü ve izlenecek yol haritası

Erzurum'un turizm potansiyelinin ve sektördeki mevcut eksikliklerin PYK üyeleri tarafından masaya yatırıldığı toplantıda, konaklama sektörü ile acenteler arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İş birliği, ortaklık kültürü ve profesyonelliğin sektörel gelişim için şart olduğu belirtilerek, okul-sektör uyumunu artırmak adına 3 maddelik bir yol haritası belirlendi. Bu kapsamda; konaklama sektörü yöneticileriyle istişare toplantıları yapılması, Ulusal Ajans'a Mesleki Eğitim Akreditasyonu için başvurulması ve Erasmus projeleri aracılığıyla öğrencilerin yabancı dil gelişimlerinin desteklenmesi karara bağlandı.

Başkan Özakalın: "Turizm ülke ekonomisi için itici güçtür"

MEİP projesinin turizm ayağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, sektörün bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Tarihi İpek ve Baharat Yolu güzergahında yer alan Erzurum'un büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Özakalın, bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması için okul-sanayi iş birliği çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.