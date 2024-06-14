Erzurum'da Yem ve Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim - Son Dakika
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Erzurum'da Yem ve Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü, bayram öncesi yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimleri artırdı. 2004 yılından bu yana yapılan denetimlerde 53 işletmeye cezai işlem uygulandı. Analiz sonuçlarına göre 11 numunede olumsuz sonuç tespit edildi ve 23 numunenin sonucu bekleniyor. Alo Gıda hattına yapılan 193 başvurunun 20'sinde olumsuz durum tespit edildi ve 18 başvurunun işlemi devam ediyor. Ayrıca 7 zehirlenme vakasının 5'i olumsuz sonuçlandı ve 1 vakanın işlemi devam ediyor.

14.06.2024 17:29
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Erzurum İl Tarım Müdürlüğü'nce yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler bayram öncesi yoğunlaştırıldı.

2004 yılı içerisinde bugüne kadar 6 bin 126 işletmede, 7 bin 557 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 159 numuneden 11 olumsuz sonuç geldiği, 23 numunenin ise sonucunun beklendiği belirtildi.

Aynı dönem içerisinde Alo Gıda hattına 193 başvuru yapıldığı, yapılan bildirimler sonucunda 20 olumsuz durumla karşılaşıldığı, 18 başvurunun işleminin devam ettiği açıklandı.

Ayrıca zehirlenme konusunda 7 vakanın, 5'inin olumsuz sonuçlandığı ve 1 vakanın işlemlerinin devam ettiği açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Yem ve Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim - Son Dakika

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