Erzurum'da Kar Esareti... Yollar Kapandı, Araçlar Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kar Esareti... Yollar Kapandı, Araçlar Kayboldu

27.02.2026 14:24  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, 1 metreye varan kar kalınlığıyla araçların kaybolmasına ve binlerce yerleşim yerinin yolunun kapalı kalmasına neden oldu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(ERZURUM) - Yoğun kar yağışı ve tipiyle beyaza bürünen Erzurum'da araçlar kar altında kayboldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti; kent genelinde bin 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, Doğu Anadolu'da ise bu sayı 2 bin 454'e ulaştı.

Doğu Anadolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, Erzurum'da yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta ulaşım aksadı. Araç sahipleri sabah saatlerinde otomobillerini bulmakta zorlandı, bazı sürücüler araçlarını çıkarmak için uzun süre kürekle kar temizledi. Kaldırımlarda biriken kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, düşme tehlikesi geçirenler oldu.

Kent genelinde bin 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ekipler ana arterler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede sadece Erzurum değil, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da da çok sayıda yerleşim yerinin yolu kapandı. Doğu Anadolu genelinde ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısının 2 bin 454 olduğu bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları buzlanma ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji, kar yağışı ve soğuk havanın bölgede etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Kar Esareti... Yollar Kapandı, Araçlar Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:24:15. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kar Esareti... Yollar Kapandı, Araçlar Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.