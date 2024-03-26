Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza büründü - Son Dakika
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Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza büründü

Erzurum\'da yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza büründü

Erzurum'da yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kent merkezi adeta beyaz bir örtüye büründü. Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı salı günü itibariyle sona erecek. Ancak buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sıcaklıklar önümüzdeki 2 gün eksilerde seyredecek.

26.03.2024 14:39
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Erzurum'da yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kent merkezi adeta beyaz bir örtüye büründü, soğuklar geri geliyor.

Özellikle tarihi eserler ve çevresi kar yağışı ile birlikte seyiri tatminsiz manzaraları de beraberinde getirdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre kar yağışı salı günü itibariyle bölgeyi terk ediyor. Bölgede yağmur ve sağanak yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar olabileceğini ifade eden meteoroloji uzmanları, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladılar. Erzurum'da kar yağışı sonrası gece saatlerinde sıcaklığın -15 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle önümüzdeki 2 gün Erzurum ve ilçelerinde sıcaklar eksilerde seyredecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza büründü - Son Dakika
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