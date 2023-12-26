Erzurum Diploması Akademisi, Yüz Yüze Buluşmasını Gerçekleştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin himayesinde, lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programı olarak 8 yıldır hizmet veren Erzurum Diploması Akademisi, bu yıl ikinci yüz yüze buluşmasını gerçekleştirdi.

Danışmanlığını Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir'in yaptığı akademinin eğitimleri çerçevesinde katılımcılara dış politika, kültürel ve insani diplomasi ve jeopolitik gibi temel konuların yanı sıra basın takibi, harita okuma, sosyal medya okuryazarlığı, kamu diplomasisi, proje yazımı ve yönetimi gibi konularda eğitim veriliyor. Program Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın selamlama konuşması ve proje danışmanı Dr. A. Cihangir İşbilir'in "Türkiye Yüzyılı İçin Medeniyet Seferberliği" sunumu ile başladı.

2. buluşmanın konuğu NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe oldu. "Kamu Diplomasisinde Kültür Mirası ve Varlıkların Önemi" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Yeşiltepe; "Günümüzde yumuşak güç yerini, akıllı güce bırakmaktadır. Elimizde bulunan malzemeyi iyi tanıtmalıyız. Ülkemizin hikayesini, kültürel arka planının zengiliğini iyi anlatmalıyız. Bunlara bir sempati, yakınlık oluşturmalıyız." Katılımcılara Ahmet Yeşiltepe'nin "Türk Dünyası Kültür Atlası" ve Taşansu Türker'in " Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Yeni Dünya Politkası" kitapları okumaları ve gelecek derse kadar raporlamaları için verildi. Program daha sonrasında katılımcıların önceki ay okutulan kitapların sunumları ve bölge-ülke sunumları ile devam etti.

Her gün birebir takip esasında çalışmalarına devam eden programda, ücretsiz bir şekilde dağıtılan kitapları okuyan, raporlayan ve sunan katılımcılar derinlemesine bir çalışma içerisinde oluyor. 25'i aşkın ülke veya bölge izleme merkezi ile katılımcılar bir alanda uzmanlaşmakla birlikte, profesyonel basın takibi ile gündemi yakından takip ederek bu bilgileri sosyal medya hesapları ile meraklılarına ulaştırıyor. - ERZURUM