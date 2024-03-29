Erzurum Emniyet Müdürlüğü\'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi açıklaması

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, " Mahalli idareler genel seçimi nedeniyle, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından, seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere açılan seçim büroları 30 Mart 2024 günü saat 18.00'de kapatılması gerekmektedir. Seçim propagandasının sona erdiği 30 Mart 2024 günü saat 18.00'den sonra hoparlörle propaganda yapılması yasaktır. İlimizin çeşitli yerlerinde ve vatandaşlarımızın ikamet, işyeri ve araçlarında asılı bulunan propaganda malzemelerinin (siyasi partiler, bağımsız adaylar ve muhtar adaylarına ait afiş, parti bayrakları, flamaları vb.) kanunen 30 Mart 2024 günü saat 18.00'e kadar kaldırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra belirtilen propaganda malzemeleri sadece siyasi partilerin genel merkez, il binası, ilçe binası ve belde binasına asılabilir. Sandıkların konulduğu bina, yapı ve müştemilatında siyasi parti ve adaylara ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşınamayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda sandıkların konulduğu okul bahçelerine seyyar satıcı, bisiklet veya zorunlu haller dışında herhangi bir araç girişine müsaade edilmeyecektir." - ERZURUM
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Hatay'ın Dötyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan'ın seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede vatandaşların konuşmaya aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, hayata geçirmek için '14 İlkede 61 Proje' hazırladıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi'ni istişare kültürü ile yönetmek için vatandaşların oyuna talip olduklarını belirtti.
Gediz ilçesindeki Çarşamba pazarının üstü kapatılarak otopark sorunu çözülecek.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. Toplantıda, seçimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, halkın güvenliği için vatandaşların da sorumluluklarını alacaklarına inandığını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre; mevcut başkan Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin oyunu alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kaldı.
Rusya'nın doğusundaki Pioneer altın madeninde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 13 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.
Nijerya'da bir mahkeme, kripto para borsası Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Nijerya, kripto para birimlerine karşı sert bir tutum sergileyerek denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri kontrol altına almayı hedefliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme'de düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi. Karaaslan, seçim hazırlıklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Termelilere teşekkür etti ve birliktelik mesajı verdi. Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Karaaslan, yeni yatırımlarla Terme'nin daha yaşanabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
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