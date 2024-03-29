Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi açıklaması

Erzurum Emniyet Müdürlüğü\'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi açıklaması

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi yapılan açıklamada, seçim çalışmalarının sona erdiği tarihten itibaren propaganda malzemelerinin kaldırılması gerektiğini ve sandık bölgelerine araç girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

29.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:49
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, " Mahalli idareler genel seçimi nedeniyle, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından, seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere açılan seçim büroları 30 Mart 2024 günü saat 18.00'de kapatılması gerekmektedir. Seçim propagandasının sona erdiği 30 Mart 2024 günü saat 18.00'den sonra hoparlörle propaganda yapılması yasaktır. İlimizin çeşitli yerlerinde ve vatandaşlarımızın ikamet, işyeri ve araçlarında asılı bulunan propaganda malzemelerinin (siyasi partiler, bağımsız adaylar ve muhtar adaylarına ait afiş, parti bayrakları, flamaları vb.) kanunen 30 Mart 2024 günü saat 18.00'e kadar kaldırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra belirtilen propaganda malzemeleri sadece siyasi partilerin genel merkez, il binası, ilçe binası ve belde binasına asılabilir. Sandıkların konulduğu bina, yapı ve müştemilatında siyasi parti ve adaylara ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşınamayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda sandıkların konulduğu okul bahçelerine seyyar satıcı, bisiklet veya zorunlu haller dışında herhangi bir araç girişine müsaade edilmeyecektir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi açıklaması - Son Dakika
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