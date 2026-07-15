Erzurum Göç İstatistikleri: 10 Bin Kişi Kaybedildi - Son Dakika
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Erzurum Göç İstatistikleri: 10 Bin Kişi Kaybedildi

Erzurum Göç İstatistikleri: 10 Bin Kişi Kaybedildi
15.07.2026 09:39
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2025'te Erzurum, 20 bin 793 göç alırken, 30 bin 906 kişi göç etti; net kayıp 10 bin 113 kişi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı iç göç istatistiklerine göre Erzurum, yıl içerisinde 20 bin 793 kişi göç aldı, 30 bin 906 kişi ise kentten başka illere taşındı. Böylece Erzurum'un net göç kaybı 10 bin 113 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentte hem göç alma hem de göç vermede en önemli nedenler aileye bağlı yer değişikliği ile eğitim olarak öne çıktı.

Erzurum'a göçte eğitim zirvede

Erzurum'a gelenlerin göç nedenlerinde ilk sırayı 5 bin 174 kişiyle eğitim alırken, bunu 5 bin 97 kişiyle hane veya aile fertlerinden birine bağımlı göç izledi. Kente tayin veya iş değişikliği nedeniyle 2 bin 624, daha iyi konut ve yaşam şartları nedeniyle 2 bin 621, işe başlamak veya iş bulmak amacıyla ise bin 595 kişi göç etti. Medeni durum değişikliği ve ailevi nedenlerle bin 107, aile yanına veya memlekete dönüş nedeniyle 695 kişi Erzurum'u tercih etti. Ayrıca 300 kişi ev aldığı için, 128 kişi sağlık ve bakım, 68 kişi ise emeklilik nedeniyle kente yerleşti.

Erzurum'dan göçte zirve ailenin oldu

Erzurum'dan ayrılanların en önemli göç nedeni ise 8 bin 404 kişiyle hane veya aile fertlerinden birine bağımlı göç oldu. Kentten 5 bin 4 kişi daha iyi konut ve yaşam şartları, 4 bin 348 kişi eğitim, 4 bin 329 kişi tayin veya iş değişikliği, 3 bin 62 kişi ise işe başlamak veya iş bulmak amacıyla başka illere taşındı. Ayrıca bin 640 kişi medeni durum değişikliği ve ailevi nedenlerle, 444 kişi aile yanına veya memlekete dönüş nedeniyle göç ederken, 445 kişi ev alma, 204 kişi sağlık ve bakım, 101 kişi ise emeklilik gerekçesiyle Erzurum'dan ayrıldı.

Türkiye geneli istatistikler

Türkiye genelinde ise 2025 yılında iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Ülke genelinde göç hareketliliğinde ilk sırayı 564 bin 114 kişiyle hane veya aile fertlerinden birine bağımlı göç aldı. Bunu 510 bin 226 kişiyle daha iyi konut ve yaşam şartları, 406 bin 144 kişiyle eğitim, 269 bin 153 kişiyle tayin veya iş değişikliği ve 219 bin 490 kişiyle işe başlamak veya iş bulmak nedenleri takip etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Göç İstatistikleri: 10 Bin Kişi Kaybedildi - Son Dakika

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