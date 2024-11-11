Erzurum Hava Limanı'nda Ekim Ayında 91 Bin Yolcu - Son Dakika
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Erzurum Hava Limanı'nda Ekim Ayında 91 Bin Yolcu

Erzurum Hava Limanı\'nda Ekim Ayında 91 Bin Yolcu

Ekim 2024'te Erzurum Hava Limanı'ndan 91 bin 230 kişi uçtu, 619 uçuş gerçekleşti.

11.11.2024 09:36
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'ün Ekim ayında 91 bin 230 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Ekim 2024 döneminde 619 uçuş gerçekleşti ve toplam 91 bin 230 kişi uçtu. Erzurum Hava Limanı'ndan Ekim ayı içinde 614 iç hat ve 5 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 697 uçuş gerçekleşti ve 85 bin 328 kişi uçtu.

Erzurum'da Ekim ayında 91 bin 44 kişi iç hatlar ve 186 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Ekim 2024'de Erzurum'dan 550 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 654 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 37 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Hava Limanı'nda Ekim Ayında 91 Bin Yolcu - Son Dakika

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