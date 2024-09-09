Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artış Gösterdi - Son Dakika
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Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artış Gösterdi

Erzurum Hava Limanı\'nda Uçuşlar Artış Gösterdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan Ağustos ayı içinde 106 bin 868 kişi uçtu. Ağustos ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 743 iç hat ve 10 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 652 uçuş gerçekleşti ve 92 bin 519 kişi uçtu. Erzurum'da Ağustos ayında 106 bin 708 kişi iç hatlar ve 160 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Yine 2024 yılının Ağustos ayında Erzurum'dan 571 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 2 bin 365 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 11 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.

09.09.2024 14:31
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan Ağustos ayı içinde 106 bin 868 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Ağustos ayında 753 uçuş gerçekleşti ve toplam 106 bin 868kişi uçtu. Ağustos ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 743 iç hat ve 10 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 652 uçuş gerçekleşti ve 92 bin 519 kişi uçtu.

Erzurum'da Ağustos ayında 106 bin 708 kişi iç hatlar ve 160 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Yine 2024 yılının Ağustos ayında Erzurum'dan 571 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 2 bin 365 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 11 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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