Erzurum Havalimanı Haziran İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2025 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 102 bin 476, dış hat yolcu trafiği bin 316 oldu. Böylece haziranda toplam 103.792 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 650, dış hatlarda 18 olmak üzere toplamda 668'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 962 ton oldu.

6 aylık gerçekleşmeler

6 aylık (ocak-haziran) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 601 bin 243, uçak trafiği 4 bin 43, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM