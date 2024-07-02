Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği belirtildi. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ve beraberinde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

02.07.2024 09:39
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Meteoroloji, Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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