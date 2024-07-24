Erzurum Kalkınma Vakfı, Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğine ziyarette bulundu

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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ile mütevelli heyeti üyelerinden Prof. Dr. Dilşad Güzel ve Abdurrahman Zeynal Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğine getirilen Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Mehmetçik Vakfı'nın Türk toplumunun gönlünde ve hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak her zaman ve her ortamda Mehmetçik Vakfı'nın yanında olacaklarını belirtti.

Güzel, kardeş vakıf olarak gördükleri Mehmetçik Vakfı'nın ismi ile müsemma çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk'a başarı dileklerinde bulundu.

Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk ise Er-Vak'ın, şehir için bir şans olduğunu belirtip, Er-Vak TSM Korosunu çalıştırmanın bahtiyarlığını taşıdığını söyleyip ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ERZURUM