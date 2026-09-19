Erzurum Kent Konseyi’nden Gaziler Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazilik mertebesiyle şereflenmiş tüm gazilerimizin gününü kutlayan Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsalidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül "Gaziler Günü"nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 1921 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verildiği 19 Eylül tarihi "Gaziler Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir.

Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Bu anlamlı gün vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutlar, bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara saygı ve minnet duygularımı sunarım."