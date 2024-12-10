Bir süredir geçirdiği rahatsızlığı sonucu tedavi gören, önceki gün vefat eden Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhal'in eşi Ayşe Bozhalil, Dumlu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Tuzla Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil'in yengesi Ayşe Bozhalil'in Dumlu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Erzurum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Tör, Tuzla Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil, İş Adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bozhalil'in yakınları katıldı.
Ayşe Bozhalil'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhal'in Eşi Ayşe Bozhalil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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