Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı Öğrencileri Okuma Bayramını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı Öğrencileri Okuma Bayramını Coşkuyla Kutladı

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı Öğrencileri Okuma Bayramını Coşkuyla Kutladı

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, düzenledikleri etkinlikle okuma bayramını coşkuyla kutladı. Öğrencilerin gösterileri ve performansları velilerden tam not aldı. Sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun'un öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler dans gösterileri, oyunlar, koro ve şiirler sundu. Uçgun, öğrencilerin zorlu bir maratonu başarıyla geçtiğini belirtirken, veliler de öğretmene teşekkür etti ve başarı madalyaları takdim edildi.

18.05.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri okuma bayramını coşkuyla kutladılar.

1-A sınıfı öğrencilerinin düzenledikleri etkinlik öğrenci velilerinden tam not alırken, çocukların ortaya koydukları performans ise dikkatlerden kaçmadı.

Sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun'un gayret ve çabalarıyla düzenlenen etkinlikte okumaya çıkan minik öğrenciler çeşitli gösteriler yaparak velilerin beğenisini kazandılar.

Öğrenciler programda hazırladıkları birbirinden güzel dans gösterileri, oyunlar, koro ve şiirleri sundular.

Sınıf Öğretmeni Reyhan Uçgun, ilkokul birinci sınıfın zorlu bir maraton olduğunu, öğrencilerinin bu maratonu büyük bir başarı ile geçtiklerini söyledi.

Önlerinde daha uzunca bir eğitim ve öğretim zamanının olduğuna vurgu yapan Öğretmen Uçgun, 'Bütün çocuklarımızın yolu açık olsun. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza gözümüz gibi koruyor ve bakıyoruz' dedi.

Başarılı öğretmen Reyhan Uçgun'a veliler adına Rehber Öğretmen Zehra Vahapoğlu Bindesen bir buket çiçek taktim etti.

Ayrıca, öğrencilere sınıf öğretmenleri Reyhan Uçgun tarafından başarı madalyaları verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı Öğrencileri Okuma Bayramını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım İlk yarıda tek gol var Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:57:43. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı Öğrencileri Okuma Bayramını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement