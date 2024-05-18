Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A Sınıfı Öğrencileri Okuma Bayramını Coşkuyla Kutladı

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Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri okuma bayramını coşkuyla kutladılar.

1-A sınıfı öğrencilerinin düzenledikleri etkinlik öğrenci velilerinden tam not alırken, çocukların ortaya koydukları performans ise dikkatlerden kaçmadı.

Sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun'un gayret ve çabalarıyla düzenlenen etkinlikte okumaya çıkan minik öğrenciler çeşitli gösteriler yaparak velilerin beğenisini kazandılar.

Öğrenciler programda hazırladıkları birbirinden güzel dans gösterileri, oyunlar, koro ve şiirleri sundular.

Sınıf Öğretmeni Reyhan Uçgun, ilkokul birinci sınıfın zorlu bir maraton olduğunu, öğrencilerinin bu maratonu büyük bir başarı ile geçtiklerini söyledi.

Önlerinde daha uzunca bir eğitim ve öğretim zamanının olduğuna vurgu yapan Öğretmen Uçgun, 'Bütün çocuklarımızın yolu açık olsun. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza gözümüz gibi koruyor ve bakıyoruz' dedi.

Başarılı öğretmen Reyhan Uçgun'a veliler adına Rehber Öğretmen Zehra Vahapoğlu Bindesen bir buket çiçek taktim etti.

Ayrıca, öğrencilere sınıf öğretmenleri Reyhan Uçgun tarafından başarı madalyaları verildi. - ERZURUM