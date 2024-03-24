Erzurum Müftülüğü Ramazan Ayı\'nda ilçelere yönelik programlarına devam ediyor

Erzurum Müftülüğü Ramazan Ayı'ndan ilçelere yönelik programlarına devam ediyor.
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Karaçoban İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Camii'nde sohbet etti. Teravih namazı sonrası cami cemaatiyle hasbihal eden Müftü Rüstem Can, teravih namazına akın eden genç cemaate çikolata ikram etti. Müftü Dr. Rüstem Can'a Karaçoban İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç ve Hınıs İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı eşlik etti. - ERZURUM
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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