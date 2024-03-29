Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz 6. kez muhtarlığa aday oldu - Son Dakika
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Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz 6. kez muhtarlığa aday oldu

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz 6. kez muhtarlığa aday oldu

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.

29.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:26
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Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.

1999 yılında Rabia Hatun Mahallesi'nden muhtar seçilen Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 21 bin nüfuslu Rabia Ana Hatun Mahllesi'nde 5 dönem muhtarlık seçimlerini kazanarak görevini büyük bir özveri ile sürdürerek, mahallelilerin sevgi teveccühü ile yeniden altıncı dönemde de muhtarlığa aday olduğunu belirtti. Korkmaz, görevini 5 dönem üst üste hiç ara vermeden ilk günkü azimle yürüttüğünü ifade etti. Her sabah mahallesini köşe bucak gezen ve tespit ettiği sorunları kurumlara bildirip çözüme kavuşturan Muhtar Cemal Korkmaz, mahalle sakinleriyle de sık sık sohbet edip sorunlarıyla bizzat ilgileniyor. Genci ve yaşlısıyla mahalle sakinlerinin sevgisini de kazanan Korkmaz, bir dönem daha muhtarlık yapmak için aday olduğunu açıkladı.

'Çalışmalarını beğeniyoruz"

Mahalle sakinlerinden Yunus Aktaş, Bünyamin Özer ve Kürşat Ak "Beş dönemdir mahallemizin muhtarlığını yapan aynı zamanda Muhtarlar Derneği Başkanlık görevini sürdüren, kişiliği ile tanıdığımız Cemal Korkmaz'dan yeniden aday olmasını istedik. 25 senedir mahallemizde muhtarlık yapıyor. Mahalle sakinlerimiz, muhtarımızın yaptığı hizmetlerden memnunuz. En ufak bir sıkıntı da yetkililere ulaşarak mahallenin sorunlarını gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştular.

"Vatandaşın sorununu çözüme kavuşturmak önemli"

Muhtar Adayı Cemal Korkmaz, "Bizim mahallemizin 21 bin seçmeni var şu anda. Ben 5 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Mahallemin her köşesinde emeğim, hizmetim var. Büyükşehir Belediyemiz, Belediyemiz, İlçe belediyelerimiz ile iç içe çalışıyoruz, bu zamana hangi başkanımızın yanına gittiysek, hangi kurum müdürüne gittiysek mahallemizin sorunlarını başkanlarımızla çözdüler. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Benim 24 saat telefonum mahalle halkım için açık, gücüm yettiği, elimden geldiği kadar onların sorunlarını çözmeye, hizmet etmeye çalışıyorum. Rabbim izin verirse Mahallemizin teveccühü ile yeniden 6'ncı seçim dönemde aday oldum. Sıcak teveccühlerine çok teşekkür ediyorum. Onlar çalışanı çalışmayanı çok iyi biliyorlar. Mahallemize hizmet ettiniz mi onlarda sizi seve seve baş tacı yapıyorlar. Bu son dönemim Rabbim izin verirde bir 5 sene daha muhtarlık görevimi yaptıktan sonra artık aday olmayacağım. Her şeyi en güzel şekilde ve zamanında bırakmak lazım" diye konuştu - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz 6. kez muhtarlığa aday oldu - Son Dakika

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