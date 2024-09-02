Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü\'nde İstişare Toplantısı Yapıldı

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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yapıldı.

Bakanlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanarak iş birliğinin artırılması amacıyla kurum amirlerinin katılımıyla aylık periyotlarla düzenlenen istişare toplantısı, bu defa Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurum amirlerinin kendi faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum'da genelindeki ormancılık çalışmalarına dair bilgiler verdi. Kurum amirlerinin karşılıklı görüş alışverişi, sorun ve çözüm önerilerinin de ele alındığı toplantı, kurumlar arası işbirliğinin artırılmasına yönelik iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM