Erzurum Polisi Haziran Ayında 153 Bin 933 Şahıs ve 31 Bin 936 Aracı Sorguladı - Son Dakika
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Erzurum Polisi Haziran Ayında 153 Bin 933 Şahıs ve 31 Bin 936 Aracı Sorguladı

Erzurum Polisi Haziran Ayında 153 Bin 933 Şahıs ve 31 Bin 936 Aracı Sorguladı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 153 bin 933 şahsa GBT uygulaması yapıldı. Ayrıca, 31 bin 936 araç denetlendi ve 936 araca cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 901 iş yeri, bin 718 park ve bahçe, bin 354 metruk bina denetlendi. 158 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Narkotik operasyonlarında ise 65 kilogram 9,94 gram narkotik madde ve bin 416 adet narkotik hap ele geçirildi. Ayrıca, 13 kurusıkı, 18 tabanca, 5 av tüfeği, 336 fişek ve 44 bıçak da ele geçirildi.

08.07.2024 11:13
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Erzurum polisi, Haziran ayı içinde yaptığı denetimlerde 153 bin 933 şahsa ve 31 bin 936 aracı sorguladı

1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 153 bin 933 şahsa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 31 bin 936 araç denetlendi, 936 araca cezai işlem uygulandı. Umuma açık 901 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 718, metruk binalarda bin 354 denetim gerçekleştirildi. Aranan 158 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 29 narkotik madde operasyonunda 65009,94 gram narkotik madde ve bin 416 adet narkotik hap ele geçirildi. 13'ü kurusıkı, 18 tabanca, 5 av tüfeği, 336 fişek ve 44 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Polisi Haziran Ayında 153 Bin 933 Şahıs ve 31 Bin 936 Aracı Sorguladı - Son Dakika

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