Erzurum şehidini dualarla andı

Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehadetinin sene-i devriyesinde memleketi Erzurum'da dualarla anıldı.

18 Şubat 2019 tarihinde Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkisinde, mevzi değişikliği esnasında vurularak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehadetinin sene-i devriyesinde dualarla yad edildi. Şehit Umut Öznütepe Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla aziz şehidimizin hatırası rahmet ve minnetle anıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Vatanımızın birliği, milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi. - ERZURUM