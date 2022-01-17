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Erzurum Tebriz kardeşliği masaya yatırıldı - Son Dakika

Erzurum Tebriz kardeşliği masaya yatırıldı

17.01.2022 10:39
Erzurum Tebriz kardeşliği masaya yatırıldı

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) Yönetim Kurulunu konsolosluk binasında yaşanan yer darlığı nedeniyle bir künefe salonunda ağırlayan İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, her iki ülke arasında tarihin derinliklerinden gelen güçlü bağlar olduğuna dikkati çekti,...

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) Yönetim Kurulunu konsolosluk binasında yaşanan yer darlığı nedeniyle bir künefe salonunda ağırlayan İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, her iki ülke arasında tarihin derinliklerinden gelen güçlü bağlar olduğuna dikkati çekti, sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin çok daha sıkı olması gerektiğine işaret etti.

Sosyal ve kültürel çalışmalarına hız veren ERSANDER Yönetim Kurulu Ümit Gergit, Doğan Hattatoğlu, Kadir Sabuncuoğlu, Eda Alemdar Aksu, Canip Cihangir ve Öztürk Akkök, dost ve komşu ülke İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh'i ziyaret etti.

Konsolosluk binası yerine Yıldızkent'teki bir künefe salonunda gerçekleşen buluşmada tatlı yenildi, tatlı konuşuldu.

Tanışma sırasında ERSANDER Yönetim Kurulu Üyesi Canip Cihangir'in ahşap yakma tekniği ile yaptığı, üzerinde Başkonsolos Soltanzadeh'in fotoğrafının yer aldığı tabloyu sunması günün sürprizi oldu. Dernek Başkanı Ümit Gergit de bir süre önce yayınladığı "Ümitçe Bakış" kitabını imzalayarak Soltanzadeh'e hediye etti. Hediyelerin mutluluğunu yaşayan Başkonsolos Soltanzadeh, hem Canip Cihangir'e ve hem de Ümit Gergit'e ayrı ayrı teşekkür etti.

İran ile Türkiye arasında ki ilişkilerin çok daha sıklaşması gerektiğine işaret eden Başkonsolos Soltanzadeh, yaklaşık üç buçuk yıldan beri Erzurum gibi önemli kadim bir kentte görev yapıyor olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi. Konsolos Soltanzadeh, şunları söyledi: "Erzurum'da ilk görev yapmaya başladığım tarihlerde, Tebrizkapı diye bir semtin varlığından haberdar olduğumda hem çok duygulandım ve hem de çok mutlu oldum. Erzurum, bu coğrafyanın en kadim kenti. Ancak ilginçtir, Erzurum insanı sanki sınırın ötesindeki İran'da, 80 milyon insanın yaşadığından habersiz. Bu büyük imkanı en iyi değerlendiren bölge illerinin başında Van geliyor. Oysa Erzurum da en az Van kadar bölgeye yakın ve hakim bir kent konumunda. Erzurum'un müteşebbis, yatırımcı insanlarını, işadamlarını İran ile daha yakın işbirliği içine girmeye davet ediyorum. ERSANDER olarak size de kapılarımız açık. Sosyal ve kültürel alanlarda ne tür çalışma yapmayı düşünüyorsanız, sizlerle işbirliğine varız. Bu anlamda karşılıklı iletişimi sağlamalı, işbirliği, güç birliği yollarını aramalıyız."

Erzurum insanı tarafından da en azından ismi bilinen, çok sayıda kişinin de gidip görme imkanı bulduğu Batı Azerbaycan'ın başkenti konumundaki Tebriz ile Erzurum'un geçmiş yıllarda kardeş şehir ilan edildiğine, ancak sonraki yıllarda bu ilişkilerin durağan hale geldiğine dikkati çeken Başkonsolos Soltanzadeh, "Bu durağanlığı siz ve sizin gibi sosyal, kültürel ve turistik amaçlı kurulan derneklerin yeniden işler hale getireceğini umut ediyorum. Bu nedenle ERSANDER ile her türlü işbirliğine varız, üzerimize ne düşüyorsa da yapmaya hazırız. Birlikte fuarlar oluşturabilir, kültürel etkinlikler düzenleyebilir, sergiler açabilir, karşılıklı konserler düzenleyebilir, gezilerle her iki ülke insanlarının biri birlerine daha yakınlaşmasını sağlayabiliriz. Biz aslında bir birimiz için varız. Bu varlığı pekiştirmek ve güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum Tebriz kardeşliği masaya yatırıldı
Erzurum Tebriz kardeşliği masaya yatırıldı

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Togo Cumhuriyeti, Başkonsolos, Erzurum, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Tebriz kardeşliği masaya yatırıldı - Son Dakika


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