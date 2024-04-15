Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ETÜ Rektörü ve diğer akademik ve idari personel katıldı. Rektör Çakmak, konuşmasında bayramların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı ve mazlum coğrafyalara destek olmak için güçlü olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

15.04.2024 14:48  Güncelleme: 14:52
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Ramazan Bayramı münasebetiyle Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) bayramlaşma programı düzenlendi.

Rektörlük Fuaye Alanı'nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Programda konuşan Rektör Çakmak, bayramların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren önemli günler olduğunu belirterek: "Dünyanın gözü önünde mazlum coğrafyalarda yaşanan katliamlar nedeniyle bu bayram bizler için buruk geçti. Güçlünün sözünün geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Eğer ki bizler mazlum coğrafyalara destek olmak istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Bu durumun hepimiz bilincindeyiz. Ancak hayat devam ediyor. Biz bayramlar vesilesiyle birliğimizi ve dirliğimizi güçlendireceğiz. Bu vesileyle Ramazan ayının ardından ulaştığımız Ramazan Bayramının üniversitemiz, şehrimiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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