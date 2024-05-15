Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası programı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Hemşireler Haftası programı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası münasebetiyle düzenlenen program, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Programda, hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki önemi vurgulandı ve hemşirelik mesleğindeki yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi verildi.

15.05.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ETÜ Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Konseyi iş birliğiyle düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda "Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Gücü" temasıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Dekan Karabulutlu, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sağlanmasında her zaman öncü güç olduğunu dile getirerek: "Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin "Herkes için Sağlık" ilkesini benimseyen hemşireler birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır. Hemşirelik, özveri isteyen bir meslektir. Florance Nightingale'in Kırım Savaşı sırasında yaşanan dizanteri ve kolera salgınında binlerce askerin hayatını kaybettiği bir dönemde yaptığı analizler ve hemşirelik uygulamaları ile mortalite hızını ciddi boyutlarda düşürmesi; geçmişte yaşanan salgınlarda hemşirelerin ön cephede yer aldığının ve hizmetlerinin ne kadar etkin olduğunun en önemli örneğidir. Bunu Covid 19 pandemisi bizlere tekrar göstermiştir. Tüm dünyada hemşireler pandeminin gerçek kahramanları olarak kabul edilmiş ve toplum tarafından önemleri daha fazla anlaşılır hale gelmiştir. Bu özel gün vesilesiyle, kaliteli bakım ve bu bakımı sağlayacak hemşirelerin yetiştirilmesinden sorumlu eğitim ve eğitici kalitesinin öneminin yanı sıra mesleği değiştirecek ve geliştirecek kişilerin, siz değerli hemşirelerin ve geleceğin hemşirelerinin olacağı gerçeğine de vurgu yapmak istiyorum. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

Dekan Karabulutlu'nun ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak, Hemşireler Gününün Kırım Savaşında büyük fedakarlıklar yapan Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ta kutlandığını ifade ederek" Florance Nightingale çok yönlü kişiliğiyle dikkat çeken bir isim. Bizler de her zaman öğrencilerimize bunu hatırlatıyoruz. Hemşirelik çok kutsal bir meslek. Öğrencilerimiz bir yandan mesleki eğitimlerine devam ederken bir yandan da spor, kültür ve sanattan da geri kalmadan kendilerini çok yönlü bir şekilde geliştirmelidir. Tabi bu tip programlarda Florance Nightingale ismi ön plana çıksa da tarihimizde Safiye Elbi ve Esma Deniz gibi bu mesleği icra eden çok önemli figürlere de sahibiz. Bizler değerlerimizin kıymetini bilerek hepsine sahip çıkmalıyız. Hemşirelik sevgiyle, şefkatle ve özveriyle dolu bir meslektir. Her biriniz bir gün değil bir ömür minnet duyulmayı hakkediyorsunuz. Bu vesileyle gününüzü kutluyor başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından devam eden programda akademisyenler ve uzmanlar, dinleyicilere hemşirelik mesleğindeki yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program ETÜ Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim dersi kapsamında hazırladığı materyalleri katılımcılara sergilemesi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hemşireler Haftası, Erzurum, Rektör, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement