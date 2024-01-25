Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Özel Kalem Müdürü İsmail Uslu emekli oldu.

Yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev yapan İsmail Uslu, 1995 yılında Basın Müşaviri olarak göreve başladı. 2009 yılında Özel Kalem Müdürü olarak atanan İsmail Uslu, Ocak ayı itibariyle emekli oldu. 1986-1995 yılları arasında Hürriyet Haber Ajansı'nda muhabirlik yapan 54 yaşındaki Uslu, bundan sonraki süreçte sahibi olduğu haber sitesinde, haber ve köşe yazılarıyla yaşamını sürdürecek. - ERZURUM