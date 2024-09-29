Erzurum'un Demografik Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Erzurum'un Demografik Verileri Açıklandı

Erzurum\'un Demografik Verileri Açıklandı

Erzurum'un nüfusu 749 bin 993, ortanca yaşı 30,2, evlenmeyen birey sayısı 187 bin 669.

29.09.2024 11:14
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Sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, bölge açısında merkezi konumda olması ve daha bir çok özelliği ile dikkat çeken Erzurum'da demografik göstergeler ilginç sonuçları ortaya çıkarıyor.

Erzurum son yapılan sayımda toplam nüfusu 749 bin 993 kişi olarak açıklandı. TÜİK bu rakamlar üzerinde Erzurum'un demografik göstergelerini hesapladı. Erzurum'da erkek nüfusu 372 bin 622 iken kadın nüfusu 377 bin 371 kişi oldu. Erzurum'un ortanca yaşı 30,2, nüfus yoğunluğu 29,6, nüfus artış hızı(Binde) 0,3 olarak hesaplandı. Erzurum'da yabancı nüfus 4 bin 586 kişi ve yurtdışı doğumlu nüfus 6 bin 392 kişi şeklinde tespit edildi. Erzurum'un diğer illerden aldığı göç 34 bin 129 olurken diğer illere verdiği göç 38 bin 115, diğer ülkelerden aldığı göç bin 383 ve diğer ülkelere verdiği göç bin 333 oldu.

Erzurum'da hiç evlenmeyen 187 bin 669 kişi var

Erzurum'da hanehalkı niteliklerine bakıldığında; toplam hanehalkı sayısı 205 bin 813, ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,5 olarak hesaplandı. Tek kişilik 36 bin 630, tek çekirdek aileden oluşan 138 bin121, geniş aileden oluşan 26 bin 421 ve çekirdek aile bulunmayan 4 bin 641 olduğu görülüyor. Erzurum'un nüfusunun medeni durum rakamlarına bakıldığında ise; hiç evlenmeyen 187 bin 669, evli 339 bin161, boşanan 11 bin 120 ve eşi ölmüş 34 bin153 kişi var. Erzurum'un eğitim karnesi ise şöyle; okuma yazma bilmeyen 28 bin 728 kişi, okuma yazma bilen bir okul bitirmeyen 76 bin 462 kişi, ilkokul 150 bin 470 kişi, ilköğretim 36 bin 73 kişi, ortaokul/ dengi meslek okulu 123 bin 614 kişi, lise/ dengi meslek okulu 156 bin 602 kişi, yüksekokul/ fakülte 93 bin 421 kişi ve yüksek lisans ve üzeri 16 bin 192. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Demografik Verileri Açıklandı - Son Dakika

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