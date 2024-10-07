Erzurum'un Horasan İlçesindeki Su Sıkıntısı Giderildi - Son Dakika
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Erzurum'un Horasan İlçesindeki Su Sıkıntısı Giderildi

Erzurum\'un Horasan İlçesindeki Su Sıkıntısı Giderildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde ESKİ ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda, üç gündür yaşanan su sıkıntısı sona erdi. Devlet Demir Yolları'nın yaptığı güçlendirme çalışmaları sırasında hasar gören ana şebeke hattında yapılan onarım ile ilçe merkezi ve 4 mahalledeki su sorunları çözüldü.

07.10.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
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Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşanan su sıkıntısı ESKİ ekiplerinin zorlu çalışması sonucu giderildi.

Devlet Demir Yollarının bölgede yaptığı güçlendirme çalışmalarında hasar gören ana şebeke hattında devam eden çalışmalar tamamlanarak 4 mahalle ve ilçe merkezinde üç gündür yaşanan su sıkıntısı sonlandırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ESKİ ekibinin yoğun çabaları sonucu ilçe merkezi ve 4 mahallede yaşanan su sıkıntısı sona erdi.

20 personel ile 20 metre 560'lık boru 25 metre 150'lik boru ile gelen su hattını 1 cisibi 1 ekskavatör ile beraber malze nakli için 3 araç ile yoğun bir şekilde çalışma yaptı. Bu arada arıza dağ kesiminde olduğu için elektrik ihtiyaçları jeneratör ile giderildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Horasan İlçesindeki Su Sıkıntısı Giderildi - Son Dakika

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