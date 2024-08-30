Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Erzurum\'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Oltu ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Oltu Hükümet meydanında yapılan törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tebrikleri kabul etti. Tören, konuşmalar, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisiyle renklendi.

30.08.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tebrikleri kabul etti.

Tören Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Askeri birliğin ve halkın Bayramını kutladılar. Konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Tören öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin tören geçişiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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