Erzurum'un Oltu ilçesinde düğün fotoğrafçısı 3 genç kazada hayatını kaybetti, üçü de ailelerin tek erkek evladıydı - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde düğün fotoğrafçısı 3 genç kazada hayatını kaybetti, üçü de ailelerin tek erkek evladıydı

Erzurum\'un Oltu ilçesinde düğün fotoğrafçısı 3 genç kazada hayatını kaybetti, üçü de ailelerin tek erkek evladıydı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde dün gece bir otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması yapılan alana düşmesi sonucu düğün fotoğrafçısı üç genç hayatını kaybetti. Can Polat Kazır (19) ve Ahmet Emin Özçelik (20) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın (17) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün gece saat 00.37 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden düğün fotoğrafçısı üç genç, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Oltu'daki bir nişan töreninden Tortum'a döndükleri öğrenilen Can Polat Kazır (19), Ahmet Emin Özçelik (20) ve Yiğit Yalçın (17) için bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine gençlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarının hakim olduğu törende, üç gencin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık'ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Üçü de ailelerinin tek erkek evladıydı

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Emin Özçelik'in kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışmalarının sürdüğü alana düştü.

Kazada Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın ise kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün fotoğrafçılığı yaptıkları belirtilen gençlerin acı haberi, aileleri ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde düğün fotoğrafçısı 3 genç kazada hayatını kaybetti, üçü de ailelerin tek erkek evladıydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde düğün fotoğrafçısı 3 genç kazada hayatını kaybetti, üçü de ailelerin tek erkek evladıydı - Son Dakika
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