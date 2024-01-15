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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde imam eksikliği - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde imam eksikliği

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde dört ay önce tayini çıkan imam hatibin yerine hala imam atanmadı. Kış aylarında 13 hanenin yaşadığı mahallede vakit namazlarını kıldıracak imam bulunmaması nedeniyle mahalle sakinleri camide namaz kılamıyor. Cuma namazlarında ise komşu köylerden imam gelerek namazı kıldırıyor.

Erzurum\'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde imam eksikliği
15.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:50
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinin yaklaşık dört ay önce tayini çıkan imam hatibin yerine bir türlü imam atanmadı. Kış aylarında 13 hanenin yaşadığı Başaklı mahallesinde vakit namazlarını kıldıracak imam hatibi bulunmuyor. Mahalle sakinleri bir an önce mahallelerine imamın atanmasını vakit namazlarını camide kılmak istiyorlar.

Oltu'ya 23 kilometre uzaklıkta bulanan Başaklı Mahallesi'ne Cuma Namazlarında komşu köylerden imam geliyor ve Cuma Namazını kıldırdıktan sonra köyden ayrılıyor. Mahalle sakinleri vakit namazlarını camide kılmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde imam eksikliği - Son Dakika
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