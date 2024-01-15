Erzurum\'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde imam eksikliği

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinin yaklaşık dört ay önce tayini çıkan imam hatibin yerine bir türlü imam atanmadı. Kış aylarında 13 hanenin yaşadığı Başaklı mahallesinde vakit namazlarını kıldıracak imam hatibi bulunmuyor. Mahalle sakinleri bir an önce mahallelerine imamın atanmasını vakit namazlarını camide kılmak istiyorlar.

Oltu'ya 23 kilometre uzaklıkta bulanan Başaklı Mahallesi'ne Cuma Namazlarında komşu köylerden imam geliyor ve Cuma Namazını kıldırdıktan sonra köyden ayrılıyor. Mahalle sakinleri vakit namazlarını camide kılmaya devam ediyor. - ERZURUM