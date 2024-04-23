Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Erzurum\'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Programda şiirler okundu ve dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. İlçede bulunan tüm ilkokullarda da bayram coşkusu yaşandı.

23.04.2024 12:51
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum'un Pasinler ilçesinde de düzenlenen bir takım etkinliklerle kutlandı. Sabah saat 09.00'da İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Hakan Çınar'ın çelenk sunumuyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çınar, "Bugün burada 104. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. İlçe halk eğitim merkezi kadın ve erkek folklor gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün ilkokullarda coşkuyla kutlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'un Pasinler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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