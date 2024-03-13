Erzurum\'un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Yerel

Erzurum'un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuya kutlandı.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında sabah Atatürk büstüne Kaymakam Yunus Emre Temel ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Çelenk sunumunun ardından kutlamalara Pasinler Kent Meydanında devam edildi. Kutlamalar saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Pasinler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü erkek ve kadın barlarının gösterisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. - ERZURUM