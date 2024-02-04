Erzurum Valiliği tarafından 'Kişisel Verilerin Korunması' semineri gerçekleştirildi
Vali Mustafa Çiftçi, 'Kişisel Verilerin Korunması seminerinde yaptığı konuşmada, "Maksadımız hem kendi bilgilerimizi tazelemek, hem de personelimizi eksiklik hissettiği konularda daha donanımlı hale getirmektir" dedi.
Erzurum Valiliği tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Şaban Baba ve Uzman Mustafa Şeref İşcan'ın sunumlarıyla 'Kişisel Verilerin Korunması' hakkında bir seminer düzenlendi.
Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcıları İlyas Öztürk, Lokman Düzgün, Mustafa Berk Çelik, Ahmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakamlar, kamu kurum yöneticileri katıldı.
"Maksadımız kendi bilgilerimizi tazelemek ve personelimizi daha donanımlı hale getirmektir."
Program öncesinde bir açılış konuşması yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu tür seminerlerin öneminden söz ederek, önümüzdeki günlerde de programların devam edeceğini söyledi.
Vali Çiftçi, şöyle konuştu: "Eğitim programlarımıza Aralık ayında, 'Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları' sosyal başlıklı sunumuyla Nihat Aytürk hocamızla başlamıştık, bugün de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu çok fazla bilinmiyor. Genel nitelikli kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler var. Onların depolanması, saklanması, işlenmesi, özerklik arz eden konular. Dolayısıyla bu konuda bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzden dolayı, ikinci semineri bu konuya ayırdık. 2 saat süre içerisinde işin hem teorik kısmını, hem de pratik kısmını anlatan bir sunum gerçekleştirecekler. Bu seminerin ardından resmi yazışmalar ile ilgili bir seminerimiz daha olacaktır. Ardından stres yönetimi, öfke kontrolü, ilişki yönetimi, etkili hitabet gibi konularda seminerlerimize devam edeceğiz. Farkı teklifler de gelirse onları da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Maksadımız hem kendi bilgilerimizi tazelemek, hem de personelimizi eksiklik hissettiği konularda daha donanımlı hale getirmektir."
Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından ilk olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Şaban Baba ve ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu Uzmanı Mustafa Şeref İşcan sunumlarını gerçekleştirdi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan sunumda; genetik verilerin işlenmesi ve buna yönelik ilkeler, verilerin yurt dışına aktarılması, veri işleyeninin yükümlülükleri, rehber kapsamında alınacak teknik tedbirler, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, mahremiyet ve güvenlik, akıllı teknolojiler, veri sorumluları sicili, aydınlatma yükümlülüğü, kurula şikayet, ilgili kişinin hak arama yöntemleri, ilgili kişilerin haklarını silme, yok etme, anonim hale getirme gibi başlıklarda önemli bilgiler verildi. - ERZURUM
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