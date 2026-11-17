Erzurum Valisi Baruş esnafı dinledi, Zihinsel Engelliler Derneğine konuk olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş, kent merkezindeki 2. Vakıf İşhanı esnafını ve Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret etti. Baruş, esnafın taleplerini dinlerken özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata katılımının ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin önemini vurguladı.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, kent merkezindeki temasları kapsamında 2. Vakıf İşhanı esnafı ile Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Vali Aydın Baruş, 2. Vakıf İşhanı'nda faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Yılların emeğini ve tecrübesini taşıyan emektar esnafla sohbet eden Vali Baruş, esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Erzurum'un köklü esnaflık kültürünü yaşatan esnafa işlerinde kolaylıklar diledi.
Zihinsel engellilerle buluştu
Esnaf ziyaretinin ardından Vali Aydın Baruş, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç'i ziyaret etti. Derneğin faaliyetleri ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata katılımının desteklenmesi ile yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.
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