Erzurum Valisi Aydın Baruş, kent merkezindeki temasları kapsamında 2. Vakıf İşhanı esnafı ile Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, 2. Vakıf İşhanı'nda faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Yılların emeğini ve tecrübesini taşıyan emektar esnafla sohbet eden Vali Baruş, esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Erzurum'un köklü esnaflık kültürünü yaşatan esnafa işlerinde kolaylıklar diledi.

Zihinsel engellilerle buluştu

Esnaf ziyaretinin ardından Vali Aydın Baruş, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç'i ziyaret etti. Derneğin faaliyetleri ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata katılımının desteklenmesi ile yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.